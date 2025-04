«Parimad hetked on need, mis juhtuvad täiesti juhuslikult. Võõra inimesega kohtudes ei tea sa kunagi, mis uus sõprussuhe võib sellest tekkida ja mida see endaga kaasa toob,» räägib armastatud artist Daniel Levi Viinalass, kui arutame temaga reisimisest ja maailma tunnetamisest.