«Mäletan, et tal rippus võilill suust ja see oli uskumatult armas,» meenutab Christiana esimest kohtumist kilpkonn Reinaldoga, kelle minevik on äärmiselt salapärane. Eksootiline loom on juba vähemalt 50-aastane, aga seda, kuidas ta siia Eestimaale üldse sai, ei tea täpselt keegi.