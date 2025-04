Õpetajad on nagu kodutud penid – ihaldavad kättesaamatut armastust, aga rahulduvad ka kõhutäie ja peavarjuga. Õpetaja on korraga nii kangelane kui kurjam – ta peab olema inspireeriv ja kaasahaarav, aga samas tekitama ka teatud õudu läbikukkumisele järgneva karmi tagajärje ees. Õpetaja on lõppkokkuvõttes see müütiline olend, kellest kõik räägivad – aga kelle nime ei tohi kordagi nimetada!

Uus ring on täis saanud ja jälle räägivad kõik sellest, kuidas peaks õpetama ja kes peaks õpetama. Sekka paar pärlit sellest, mida ja kellele õpetada ning kindlasti ka geograafiliselt määratletud «kus» peaks õpetama. Sest teada on ju ajast ammusest, et kaunim linn on meie riigis Tartu. Kui Tallinnas sa otsid haridust, siis Pallas tundub kui Port Artur.