Unistad reisimisest, aga piletihinnad löövad jalust? Ära muretse – nutikas planeerimine ja õiged tööriistad aitavad sul lennupileteid palju soodsamalt leida. Siin on põhjalik ja praktiline juhend, kuidas leida odavamaid lennupileteid ja vältida liigseid kulutusi.

1. Kasuta otsingumootoreid nagu Skyscanner, Momondo või muud sarnast

Skyscanner ja Momondo on reisifännide lemmikud põhjusega. Need platvormid võrdlevad sadu lennufirmasid ja broneerimissaitide hindu, et pakkuda sulle parimaid valikuid.