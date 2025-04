Reisimine on alati põnev, kuid tihti võib see muutuda väsitavaks, eriti kui oled sunnitud läbi tegema pikki vahepeatuseid. Kui su lend peatub näiteks mõnes suures lennujaamas nagu Istanbul, Doha või Zürich, võib 12-tunnine vahepeatus kujuneda välja ootamatult lõbusaks, kui vaid tead, kuidas see huvitavalt (ja soodsalt!) ära sisustada.