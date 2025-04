Kui kasutate juba idanema hakanud kartuleid, siis väga pikad ja valged idud pole mahapanekuks samuti head, sest need on nõrgad ja võivad kergesti murduda. Nutikam on idudega mugulad pottidesse istutada ja nii saab avamaale mahapanekuks kasvatada juba tugevad taimed. Samuti võib kartuleid kuni välja istutamiseni kasvama panna ajalehest tehtud ja mullaga täidetud ökopotikestesse, mis hiljem kõdunevad.