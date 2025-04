PALMIPUU PALMI ALL Ringiga Vilniusesse: reis viis mind veel enne sihtpunkti jõudmist koju

Olin teel Leetu. Kui lennupiletid sain ja selgus, et lendan sinna Helsingi kaudu, kerkis suunurk küll korraks üles, kuid mõtlesin, et pole viga, saangi vahepeal korraks jalgu sirutada.

Hommik algas ilusti. Karge kevad, kallim saatis mind muside ja kallistustega teele, kiire turvakontroll ja väike kohv – kõik klappis. Olin tubli ja varajane. Helsingis maandudes leidsin, et on aega isegi veidi tööd teha. Istusin maha, avasin sülearvuti, süvenesin... ja töötasin ennast jätkulennust maha. Jah, see juhtus. Õige värav oli minust kaks sammu eemal, aga kui pilgu lõpuks ekraanilt tõstsin, paistis aknast vaid eemalduva lennuki saba. Midagi sellist, mida kirjeldaksin kui möödunud rongi, ainult et tiibadega.