NÄDALA RETSEPTID Volbrigrill: pane ka ananass sütele!

«Mulle meeldib ka ise kalal käia,» räägib City Grill House’i peakokk, kuid nendib, et mõnest omapüütud väikesest ja luisest kalast sütel küpsetamiseks eriti asja ei saa. Sealt on pärast tülikas luid välja nokkida ja kõhutäis jääb samuti kuidagi poolik. Mõni suurem ahven ehk sobiks, arutleb ta. Küll aga teab ta nii oma lähema ringi inimeste pealt kui ka kokakogemusest, et paljudele maitseb rammus ja toitev grill-lõhe. Kõne alla tuleb ka näiteks kuld-merikoger, millel on hõõguvatel sütel valmistamiseks piisavalt suurust.