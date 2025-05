Teraapiakass võidab ka nende inimeste südame, kellele kassid muidu ei meeldi

Saaremaalt pärit Liina Kohu on pere- ja paariterapeut. Ta pakub ka riiklikku perelepitusteenust, mis on mõeldud lahku läinud vanematele, kellel on ühised lapsed. Oma karjääri jooksul on Liina palju tegutsenud ka sotsiaalvaldkonnas, mis tähendab, et inimestega suhtlemist on olnud väga palju. Viimased aasta aega on töö juures Liina igapäevaseks kaaslaseks väga omapärase välimusega karvutu kass Jerry, kes sai nime «Tommy ja Jerry» multika järgi ning tunneb end teraapiaruumis nagu kala vees.