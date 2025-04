Viimased aastad on traditsiooni armastavat Briti kuninglikku perekonda kõvasti raputanud. Erinevad skandaalid ja mainekahjud, valusad kaotused ja hirmutavad uudised. Prints Harry ja Meghan Markle'i lahkumine, kuninganna Elizabeth II surm ja kuninga vähidiagnoos. Kõige selle keskel on olnud prints William ja tema kaunis kaasa, printsess Catherine, keda nimetatakse Briti kuningliku perekonna kõige stabiilsemaks nurgakiviks, vahendab Elle .

Kuigi detailid nende tegelikust elust on meile kõigile saladus ning palju sellest, mida näeme, on kujundatud kuningliku perekonna poolt, siis näib prints Williami ja printsess Catherine'i suhe justkui vankumatu. Kuid vankumatult trooni suunas liikuva abielupaari kooselu ei ole olnud ilma oma raskuste ega kuulujuttudeta, sest nende abielu on raputanud lisaks skandaalidele nii pere- kui tervisemured.