Nõiajaht on läbi ajaloo nõudnud lugematuid inimelusid – ja kahjuks jätkub see veel tänapäevalgi mõnes maailma paigas. Üks tuntuimaid ja süngemaid episoode nõiajahi ajaloos on näiteks Salemi nõiaprotsessid, mis toimusid veebruarist 1692 kuni maini 1693. Selle aja jooksul süüdistati ligi 200 inimest nõiduses, neist 30 mõisteti süüdi ja 20 hukati. Kui oled kunagi mõelnud, mis oleks võinud sind 17. sajandil nõiduses süüdistatuna tuleriidale saata, siis allpool on nimekiri!