Ahv istub paari maja kaugusel katuse serval, joonistudes Jodhpuri kindluse taustal välja kui väike, karvane filosoof, kes juurdleb elu mõtte üle – või siis lihtsalt eseme üle, mida ta parasjagu käes hoiab. See on pikk, klaasist ja kahtlemata varastatud. Hetk hiljem kallutab ta selle suu juurde ja võtab aeglase, selgelt naudingut pakkuva lonksu. «Oodake... kas see ahv joob midagi?» küsib keegi meie lauas. Tegelikult oli see täiesti õigustatud küsimus, meie joogid on jälle otsas.