Kui elu tundub korraga kokku kukkuvat või sa seisad raske otsuse ees, võib tunduda, et maailm sinu ümber on lakanud pöörlemast. Ent just kõige keerulisematel hetkedel avastame enda kohta midagi täiesti uut – tugevuse, julguse ja võime alustada uuesti. Laura (32), Kristi (38) ja Kairi (35) jagavad oma ausaid ja sügavaid kogemusi lahkuminekust taastumisest. Nende lood näitavad, et kuigi purunemine võib olla valus, on see tihti ka võimalus ehitada üles elu, mis on veelgi tõelisem ja rohkem enda nägu.