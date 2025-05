LOODUSE IME Barbra Streisandi aias juhuslikult tärganud õiest sai ta roosiaia kuninganna

Barbra Streisand on Ameerika laulja, näitleja, lavastaja ja produtsent, kelle karjäär ulatub üle kuue aastakümne. Ta on üks väheseid staare, kes on oma pika tähelennu jooksul võitnud kõik neli suuremat Ameerika meelelahutusauhinda. Hollywoodi glamuuri ja sära kõrval meeldib staarile mõnikord ka oma näpud mullaseks teha. Naise aias aretatud roos on ehe näide Barbra suurest kirest ja püüdlusest täiuslikkuse poole.