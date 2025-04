Minu ümbermaailmareisi USA-etapis muutus odavate majutusvõimaluste leidmine ja raha säästmine eriti oluliseks. Teel New Yorgist Floridasse leidsin põhjapoolsetes osariikides tasuta öömaja võimalusi nii Trusted Housesittersi kui Couchsurfingu lehtedelt, kuid mida lõuna poole, seda kasinamaks võimalused jäid. Üks endine töökaaslane soovitas liituda Facebooki grupiga «Host a sister», mis on mõeldud just naistele, kes soovivad majutada teisi naisreisijaid või kohtuda nendega. Olin alguses skeptiline, sest Facebooki grupid on, nagu nad on. Aga viimases hädas siiski viskasin postituse üles. Paari tunni pärast uuesti telefoni kontrollides ei uskunud ma oma silmi – mulle oli vastanud üle 20 naise, kellest enamus olid huvitatud niisama kohtumisest, kuid nende keskel jäi silma Sarah, kes pakkus mulle Tampast lõunasse jäävas Bradentoni linnas oma vaba külalistetuba.