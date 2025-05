«Ma pole kunagi varem nii kiiresti paanikasse sattunud!» Eesti meeste kohtingulood võtaks ka tugevatel jala värisema

Me küsisime kuue eesti mehe käest: mis on kõige veidram, piinlikum või lausa õõvastavam asi, mida naine on kohtingul teinud? Tulemused on ausad, napakalt naljakad ja kohati täiesti uskumatud. Alates kaasavõetud emast kuni salajase sotsiaalmeedia eksperimendini – need lood näitavad, et romantika ja katastroof on teineteisest mõnikord vaid kiviviske kaugusel.