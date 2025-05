Moelooja Aldo Järvsoo pole rahul. «Eesti meeste peale ei mõtle keegi!» Kui mõni värve armastav mees poodi läheb, vahivad talle vastu vaid mustad ja hallid riided. Kui viimaks kaugelt kübekese värvi leiad ja südame põksudes lähemale lippad, siis selgub – see on dressipluus või retuus. Aga ülikond? Pidulik särk? Pole olemas. «Mehed peaksid kandma ainult retuuse ja dressipluuse,» oli disainer hämmingus. Ja otsustas selle vea ise parandada.

Mis värk ikka Eestis nende meeste ja värvidega on? Aldo tunnistab, et otsus disainida tavalisest kõvasti värvilisem meestekollektsioon tundus paljudele julge. Talle endalegi. Aga mees polnud isegi veel oma esimest erksat ülikonda lõpetanud, kui oli juba selge – see hirm on küll alusetu! «Mehed janunevad ilu järele. Ja naised armastavad julgeid mehi,» teab moelooja.