Nala-nimelise kassi Instagrami-lehe autor Artur ei hakanud kontot looma klikkide ega kuulsuse nimel. Tegelikult sündis see soovist teha midagi head – ja just loomade nimel. «Kui Nala mu ellu tuli, hakkasin rohkem märkama ka seda, kui palju on loomade vastu suunatud kurjust. See puudutas mind rohkem, kui oleksin osanud arvata,» sõnab ta. Lehe loomise taga peitub usk, et headus kutsub esile rohkem headust. «Kui julgeme näidata oma hoolivust, võib see olla küll pisike, aga oluline samm õiges suunas,» on mees veendunud.