Olen olnud aasta vallaline ja see… on olnud üllatavalt imeline. Täiesti ausalt. Mitte, et ma peaksin ennast veenma, et olen õnnelik üksi, vaid päriselt ka. Olen deitinud nii palju, et mõni nädal on tundunud nagu Netflixi sarja casting – iga episood uus nägu, uus huumoristiil ja paraku ka uus error'ike küljes. Olen alla laadinud kõik deitimise äpid ja kustutanud need pea sama kiiresti, sest kui kaua sa viitsid vastata küsimusele: «Mis värvi su pesu on?» Need kiisu-miisu-kurnjäu jutud ei eruta mind absoluutselt.