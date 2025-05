Rooma kõrgemas seltskonnas on suurt ärevust sünnitanud tapmislugu, mille ohvriks langes kuninganna kojaneitsi krahviproua Trigona, kirjutas 1911. aasta Päewaleht. Asjasse lähemalt sisse vaadates rullub lahti aga väga traagiline, kuid paraku mitte erakordselt harukordne lugu toksilisest suhtest ja vägivallast. Harukordseks tegi selle aga just loo peategelaste seisus – selgus, et tõesti, ka rikkad nutavad.