Rohkem kui 30-aastase karjääriga loomaarst Tiina Toomet üllatas loomasõpru hiljuti raamatuga, mis annab koeraomanikule palju vastuseid erinevate terviseprobleemide kohta, mis lemmikul esineda võivad. Mis on need kõige olulisemad asjad, mida me peaksime koerte kohta teadma?

«Kui see raamat ilmus, tegime esitusel nalja, et kassiraamat on olemas, nüüd järgmiseks võiks kirjutada ka koertest,» meenutab Toomet. Kuna veterinaaria valdkond areneb väga kiiresti, aga Toomet ise juba mitu aastat loomaarstina ei tööta, võttis ta kirjutamisel appi noore kolleegi Sirli Rajase, kes töötab Soomes esmaabikliinikus ja on uute teemadega hästi kursis.