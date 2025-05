Eksootiliste lemmikloomade pidamine kogub üha enam populaarsust, aga sageli ei mõtle inimesed oma otsust piisavalt läbi. Kilpkonnad näiteks võivad elada väga kaua, nii et tegu on väga pikaajalise kohustusega.

Aprillis 2022 surfasin Instagramis ja sattusin Loomakaitse Seltsi postituse peale, kus otsiti kilpkonn Tortillale kodu. See tuletas mulle midagi meelde. Mul oli juba üks mageveekilpkonn – isane puna-ilukõrv nimega Kipsi. Sain Kipsi enda hoole alla umbes 6–7-aastasena. Lapsena ei olnud ma just parim omanik. Tal oli kõik eluks vajalik olemas ja kodu oli puhas, aga ma ei rikastanud tema elu – vähemalt see on minu enda arvamus.