Kas sulle tundub, et sina muudkui püüad edutult kaalu langetada, samas kui kõik teised on tublid ja muudkui salenevad? Vale! Tegelikult ei saa enam kui 95 protsenti kaalulangetajatest oma kilodest lahti. 80 protsenti eestlastest on vähemalt korra elus proovinud kaalu langetada ja üldiselt tulutult. Inimesed peavad elu jooksul keskmiselt 66 korda dieeti. Milles siis asi? Probleem ei ole väheses tahtejõus, vaid selles, et meile õpetatakse ikka ja jälle võtteid, mille toimimise on tänapäeva teadusuuringud kolinaga ümber lükanud.

Kaalulangetuse psühholoogia teadlane Kari Kuulman avaldas, et põhjuseid, mis takistavad inimestel kaalust edukalt alla võtta, on üle 200. «Inimestele pakutakse aga ühesuguseid lahendusi – jälgi toitumiskava. See ei tööta. Vaja oleks küsimustikku, mille inimene täidab ja saab siis minna näiteks perearsti juurde, kes ütleb, mis just teda takistab. Maailmas ei ole hetkel sellist instrumenti, kuid Tartu ülikooli psühholoogia instituudis üritatakse seda luua, lisades sinna veel geeniandmed.»