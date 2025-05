See kuradi loll komme kogu aeg jonnida! Ajab ka kõige stoilisema mehemüraka meediasse pepulaksulaadseid lausungeid lausuma. No tõesõna! Kaua võib halada! Jah, maksud on kõrged, sest sõda on. Mitte meie riigis. Ja mitte meie maal. Aga on!

Meie riigi, maa ja rahva huvides on see, et verevalamine meist kaugel võõral maal lõppeks. Sest siis saab hakata jälle idanaabriga äri tegema ja kena kapitalismikampsunit edasi kuduma. Praegu on olukord selles mõttes loll, et ega naaber meile väga ei meeldi. Suht tohlakas ja töllmokk on ta. Aga kurask pakkus ju häid asju – gaasi, viina, joogituriste. Nüüd on temaga ainult üks rist ja viletsus – kogu aeg kiika ikka üle jõe, kas ta, raibe, mitte jälle mingit skeemi ei plaani.