5 erilist kohta Eestis, mida sel suvel kindlasti külastada

Kui tundub, et kõik kodumaa paigad on juba läbi sõidetud, tasub korra pidurit vajutada ja pilk kaardile heita. Eesti ei pruugi suur olla, aga üllatusi jagub siin rohkem, kui esmapilgul paistab. Mõned neist kohtadest ei hüüa end valju häälega välja ja jäävadki märkamata, kui just ise sihilikult nende poole ei pööra. Just sellised paigad pakuvadki kõige ehedamat elamust – natuke kõrvalised, natuke unustatud, aga omal moel võluvad.