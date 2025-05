Põhjamaise valgusega kodudes, kus päikeselistel tundidel on kõrge väärtus ja päevad kipuvad üldiselt lühikeseks jääma, võib toataimede kasvatamine tunduda keeruline. Ometi leidub taimi, mis on just sellistes oludes eriti vastupidavad – need ei pelga hämarust ega lase end häirida ka sellest, kui kastmiskord aeg-ajalt ununeb. Toome välja kuus vähenõudlikku ja sitket toataime, mis sobivad suurepäraselt Eesti oludesse ning pakuvad rohelust ka neile, kes alles oma taimekasvataja teekonda alustavad.

Sulgvõhik on Eesti kodudes üks populaarsemaid toataimi ja seda mõjuval põhjusel. Tegu on taimemaailma tõelise ellujääjaga, kes näeb seejuures ka silmapaistev välja. Tema paksud, läikivad, tumerohelised lehed annavad ruumile luksusliku ja elegantse ilme, sobides nii minimalistlikku kui ka romantilisemasse sisekujundusse. Sulgvõhik on ideaalne valik neile, kelle kodus on vähe loomulikku valgust, sest see taim saab suurepäraselt hakkama ka varjulisemates tingimustes.