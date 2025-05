Vastupanu ja uhkus – just selliste sõnadega võib kirjeldada 2025. aasta suurimat moeüritust ehk MET Galat. Nagu ikka, sai osa staaridest ülesandest väga hästi aru, kuid mõni võttis end punase vaiba jaoks ehk liialt paljaks?

Igal aastal toimub USAs New Yorgis suursugune MET gala, mida võib mingil määral nimetada moemaailma Oscariteks. Ja igal aastal on moeajakirja Vogue peatoimetaja Anna Wintouri korraldatud heategevuslikul üritusel kindel teema, mille järgi külalised end riidesse peaksid panema.

Tänavune, ööl vastu 6. maid toimunud gala teema oli black dandyism ehk mustanahaliste dändism. Dändismi kirjeldas religiooniantropoloog Jaanus Kangur ERRile kui XIX sajandi industriaalse progressiühiskonna protesti, mis elab edasi ideoloogiliste arvamuskempluste ülese rahvusvahelise kuningliku anarcho-dandy kogukonnana. Varalahkunud Briti kunstnik Sebastian Horsely on öelnud, et dändism on kaitse kannatuste eest ja elu ülistamine.