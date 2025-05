​Turism on kui lai värav maailma – see toob inimesi kokku, võimaldab kultuurivahetust ning majanduslikku kasvu. Kuid igal mündil on ka teine pool. Paljudel populaarsetel sihtkohtadel on välja kujunenud stereotüübid erinevast rahvusest turistide kohta. Kuigi üldistamine pole alati õiglane, on paljudel nendel ettekujutustel tõepõhi all, kuna need põhinevad korduvatel kogemustel.