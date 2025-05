Smuutit tehes tuleb jälgida, et selles oleks piisavalt kiudaineid. Need aitavad säilitada täiskõhutunnet ja soodustavad seedimist. Smuutide valmistamisel on kõige tähtsam tasakaal – kasulikkus, toiteväärtus ja maitse. Paraku leidub üks imemaitsev puuvili, mis võib selle tasakaalu paigast lüüa.