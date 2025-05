Kui kommunikatsiooniekspert ja endise siseministri Lauri Läänemetsa nõunik Vootele Päi avalikus ruumis liigub, on tal rõõmustavalt sageli kaasas rebasekarva Diego. Koer, kes oskab anda käppa riigijuhtidele, pakub peremehele lohutust ja tuge ning on innustanud tegema akadeemilisi valikuid. Hellitavalt meelerahunõunikuks kutsutud loom on küll laitmatult puhas ja korda armastav, ent kui seiklus kutsub, ei pelga temagi sõnnikusse viskuda või omi asju ajama minna.