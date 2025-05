Maailmas raiutaks igal aastal maha ligi miljon puud ainult selleks, et toota sellest ühekordseks kasutamiseks tualetipaberit. Olukorras, mil maailma metsamassiivid vähenevad aastast-aastasse, on tegemist tõsise probleemiga. Mis on alternatiiv? Kas jätkusuutlikum lahendus oleks hoopis omaenda tualetipaber kasvatada? Tegemist polegi nii utoopilise mõttevälgatusega kui see esmapilgul tundub.

Keenia idaosas, umbes Tartu mõõtu Meru linnas, laiub roheliste lehtedega salvei perekonda kuuluv taim, mille ladinakeelne nimi on Plectranthus barbatus . Kohalik Benjamin Mutembei kasvatab seda taime mitte toiduks, vaid kasutab seda hoopis tualettpaberi asemel. Ta alustas selle kasvatamist juba 1985. aastal: «Õppisin selle kohta oma vanaisalt ja olen seda sellest ajast saadik kasutanud. See on pehme ja meeldiva lõhnaga,» ütleb ta.