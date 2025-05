«Kui ma kuus aastat tagasi lõpuks otsustasin endale kodulooma võtta, olin kaalunud kõike – rottidest kuni koerteni,» meenutab Ada. Lõpuks tundus kass justkui see kuldne kesktee ning ta seadis sammud varjupaika kavatsusega adopteerida üks kindel piltidel nähtud kiisu.

Kohale jõudes juhtus aga midagi ootamatut. «Istusin maha ja üks hoopis teine kass ei jätnud mind rahule – ronis sülle, pani oma käpakesed mulle õlgadele ja nühkis nina vastu mu nina.» See hetk otsustas kõik. Ada on kindel, et inimene ei vali kassi, vaid kass valib inimese.