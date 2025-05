HEA ELU TEEJUHT See, kuidas su tööpäev algab, võib sulle maksma minna tervise

Lugeja kirjutab: «Meil algab iga tööhommik eelmise päeva kokkuvõttega: arvutiekraanile jooksevad osakondade kaupa punased, kollased ja rohelised tulbad. Roheline tähendab, et osakond saavutas müüginumbrid, mis selleks päevaks püstitatud olid, kollastel jäi natuke puudu ning punastel osakondadel olid näitajad väga kehvad. Kusjuures üksikisik seda müüginumbrit mõjutada ei saagi. Igatahes on alati keegi punases. Tagasisidet antakse nii, nagu oleks tegemist kohutava katastroofiga. See mõjutab mind emotsionaalselt: lähed tööle heal meelel, kõik on hästi kuni koosolekuni ja siis tõmmatakse igasugune tööisu maha. Kui keegi arvab, et see graafik peaks motiveerima ja pingutusele sundima, siis reaalsuses mõjub see pigem demotiveerivalt. Näen väga palju enda ümber läbipõlemise äärel olevaid inimesi, ka neid, kes varem oskasid ise end reguleerida, paljud on hapras seisus. Mida teha, kuidas saaks inimene aidata ennast või ettevõtet?»