NÄDALA RETSEPTID Emadepäev. Piknikule, minipannkoogile!

Tema perel on ühtepuhku kombeks minna tähtpäevadeks mõnele loodusretkele või tähistada neid koduaias. «Kui argiselt pole aega midagi säärast ette võtta, siis pidupäeval tahaks midagi koos teha. Värske õhk ja ilus loodus, suurepärane! See on igati toredasti veedetud aeg.»