Kelle sukad minu köögis on?

«Oma tuba, oma luba» lõpetab hooaja nagu talle kohane – siiralt ja koduselt. Täna räägime möödunud pühadest ja eesseisvatest aiatöödest ning kõigest muust, mis suvel ees on. Taskuhääling «Oma tuba, oma luba» võtab nüüd paariks kuuks pausi, et hoidiste keetmise hooajaks reipalt tagasi olla. Kui üks üllatus on uuel nädalal meil teile veel varuks…