Jacob Rasmus Price (29) on tõenäoliselt Eesti kõige seksikam treener, kelle karisma ja vorm teevad temast nii sotsiaalmeedia staari kui ka paljude inimeste motivatsiooniallika. Aga milline on mehe plaan ideaalse suvevormi saavutamiseks? Selles intervjuus räägib Jacob ausalt treeningutest, distsipliinist ja sellest, miks tõeline vorm peegli ees seistes ei sünni.

Kõik algas juba siis, kui ma olin väga noor – olin alles ämbripikkune, kui ma juba Schwarzeneggerit fännasin. 14-aastaselt, kui mind lõpuks Kristiine gümnaasiumi jõusaali sisse lubati, sai mulle suht kiirelt selgeks, et see on see trenn, mis mulle meeldib, ja tahaks ka ise kunagi treeneriks hakata.