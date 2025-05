Säärits rääkis, et plaanis 10. mai õhtul metsas hoopis händkakku pildistada. Autot metsateel parkides ei osanud ta aga aimata, mis kohe toimuma hakkab.

«Autost välja astudes nägin kohe metsasihil kauguses, et keegi liigub mu poole. Kiire pilguheit binokliga näitas, et ilves liigub mu suunas! Kiiresti haarasin autoistmelt kaamera ja statiivi ning kui need paigale sain, võis pildistamine alata,» meenutas ta.