IDEAALSED MAGAMISTUPPA Need 5 taime muudavad toaõhu mürgivabaks

NASA 1989. aasta Clean Air Study uuris mitmeid toataimi, mis võivad aidata parandada siseõhu kvaliteeti, eemaldades õhust kahjulikke aineid nagu formaldehüüd, benseen ja trikloroetüleen, vahendab Altifarm Enverde. Kuigi hilisemad uuringud on näidanud, et taimede mõju õhu puhastamisel tavalistes kodustes tingimustes on piiratud, on paljud neist taimedest siiski populaarsed oma esteetilise väärtuse ja võimaliku positiivse mõju tõttu sisekliimale. Oluline on siiski meeles pidada, et mõned neist taimedest võivad olla mürgised lemmikloomadele, seega tuleks nende paigutamisel olla ettevaatlik.