Armastatud näitleja ja moelooja Karin Rask tegi sel kevadel midagi uut: ta leiutas väga praktilise «moelego». Mis see on? «Palju nutikaid asju, mida saab omavahel kombineerida – kogu aeg oleks nagu uus kleit seljas,» selgitab disainer. Kõlab nagu roheline ja mõistlik plaan, uurime asja lähemalt.

Kõik ostlemist armastavad hilpharakad, kel kapiuksed kinni ei lähe – see lugu pole teile. Küll on see aga mõistlikele inimestele, kes tahavad saavutada vähemaga rohkem.