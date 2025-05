ÜLLATAV Põhjus, miks peaksid veepudeli reisil olles oma voodi alla panema

Üks nendest turvanippidest, mis on kiiresti muutunud internetis populaarseks, on veepudeli kukutamine voodi alla. Seda soovitavad kogenud reisijad ja lennuki meeskonnaliikmed, et teha kindlaks ega keegi pahade kavatsustega inimene pole end äkki voodi alla peitunud. Kuid on ka teisi nippe, mis tagavad turvatunde, kui peatud võõral maal võõras hotellis.