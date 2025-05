Viimaks ometi saavad ka mehed ilusad olla ning riietuda laimirohelisse, lavendlilillasse ja münditooni. Naised aga saavad õide puhkeda ning tiivad välja sirutada. Just nii helge ja eriline oli Embassy of Fashioni moetalentide etendus «Paradiso», selle kevade kindel moemaiuspala.

Niguliste uhkete võlvide alla kasvasid palmid ning tuli kokku pealinna koorekiht. Sest pole olemas sellist suletud seltskonda nagu «moeinimesed», oh ei – elamustejahile saabuvad nii lapsed kui ka tipp-poliitikud, ettevõtjad ja blogijad, arstid ja teadlased. Mood on kunstivorm ning Embassy tiim on erakordselt tugev just terviklike elamuste loomisel. Kohapeal sünnib midagi enneolematut ja kopeerimatut. Ehkki hiljem saab kõik kompositsiooni eredad üksikosad vaevata kantavateks kunstiteosteks laiali lahutada.