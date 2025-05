«Tommy, ma just ärkasin, rahu täkk!» Henri Karpovi lemmik hiilgab omapäraste oskustega

Tommy, see suure südame ja veel suurema iseloomuga lontkõrv, ei saabunud Henrile plaanitult. Tegelikult jõudis ta perre rohkem Henri õe initsiatiivil. «Ta pidi olema Berni Alpi karjakoer,» meenutab Karpov, «ja öeldi, et pruun värv tuleb hiljem. Siiamaani ootame.» Ta ütleb, et tegu on ilmselt segatõuga, kõige rõõmsama pettusega, mille nad saanud on. Ja kuigi tõupaberitega ei hiilga, on karjakaitseinstinktid Tommyl selgelt olemas – peret hoiab ta nagu oma väikest karja.