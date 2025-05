Nancy on ainulaadne naine. Seda, et 30 aastat laval olnud ning 60 aasta juubelit tähistav lauljatar ei ole praktiliselt üldse muutunud, näevad kõik, aga veel palju põnevamad lood on peidus kauni pealispinna varjus. Kas teadsite, et kaunitar mattub tänaseni armastuskirjade alla? Ning et see särav naine on kahel korral üle noatera surma suust pääsenud?