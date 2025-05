Meeri hakkas märkama, et tema telefoni aku tühjeneb varasemast kiiremini. Ja andmesidet kulub rohkem. Ja mis imelik äpp see veel on, imestas Meeri, mina sellist küll alla laadinud pole. Samal ajal ilmutas tema eks hämmastavat kursisolekut Meeri sõitudega ja tsiteeris katkeid naise sõnumivestlustest sõbrannadega.​​