NÄDALA RETSEPTID Kanamaks on soodne kodugurmee. Erilise kokakäekirjaga Rado Mitro retseptid grilliks, pasteediks, hautiseks

«Aga ma olen ka hautiste mees. Armastan igasuguseid hautisi, need on üks lihtsamaid, mugavamaid ja paremaid kodutoite. Teed esmaspäeval pajatäie valmis ja võid seda reedeni süüa,» osutab ta juuresolevale ungaripärasele hautisele paprikás ’-​ile – inglise keeles paprikash –, mida võib vabalt valmistada kanamaksaga ja pakkuda kartulipudru või riisiga. Hautis passib hästi ka suviseks seltskondlikuks õuetoiduks: paned suure paja taluõuel tulele ja lased roal rahulikult podiseda. Ta meenutab, et on ise keetnud 20 liitrit guljašši korraga: «Hammustad leiba või saia kõrvale, rohkem polegi vaja.»

Seejuures märgib peakokk, et talle meeldib kanamaksa praadida just searasvas, see annab mõnusa maitse. Kui juuresoleva hautise tarvis selles enne sibulat karamellistada, saavad maitsenoodid kokku eriti head. Mõistagi sobivad praadimiseks ka toiduõli ja või, samuti nende segu – kõik sõltub maitsest.

Lõpuks mekime grillitud kanamaksa, see on parajalt suitsune ja õrn, paljude Rado Mitro köögi sõltlaste lemmik. Moevooludega on retsept ajas siia-sinna muutunud. «Et viimasel ajal meeldib inimestele maitses kerge Aasia tvist, siis lasen sel enne vardas grillimist spetsiaalses marinaadis maitsestuda. Kui küpsetamise lõpus maks veel glasuuriga üle pintseldada, maitseb see eriti hästi,» avab kokk retsepti hingeelu ja kinnitab, et siis söövad seda isuga isegi need, kes tavaliselt maksa ei armasta. Pealegi on grillitud kanamaksa- vardad hea jagamistoit – roogade jagamine-proovimine on samuti popp restoraninähtus.