NÄDALA AED Mure muruga

Muru võib rajada mitmel viisil, odavaim neist on külvamine. Murukõrreliste segusid on saadaval erinevaid, mõistlik on eelistada kodumaistest liikidest kokku segatud segusid, kuna need peavad meie kõikuvale kliimale ehk külmumistele-sulamistele kõige paremini vastu. Enim on kasutatud punase aruheina, aasnurmika ja kasteheina kombinatsioone.