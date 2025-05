SINNA JA TAGASI Kuidas ma peaaegu ei saanudki enam Indiasse

Meenutan ammuseid reise: aromaatsed vürtsi- ja kartulitäidisega samosa’​d, vabalt ringi uitavad filosoofilise eluhoiakuga lehmad, tohutute pühapuude rohetavad võrad, motorikšade toimekas plärin ning üle öiste raudteejaamade reproduktoreist kõlavad teadustused, mis äratavad hingekriipiva igatsuse – see on minu India, milles on omajagu kaost. Kuid Indias sageli hallikas taevas ja kauges suitsuhõngus on olnud viimase kahe aastakümne jooksul ka midagi õrna ja turvalist.