Tõenäoliselt teavad vähesed meie seast, et Prantsusmaa ei piirne territoriaalselt ainult Euroopas olevaga, vaid lisaks on riigil ülemere departemange ja territooriume. Need erinevates ookeanides paiknevad saared on ajalooline mälestus kunagisest koloniaalsüsteemist.