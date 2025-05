Pilt on illustreeriv.

Igal aastal avaldab U.S. News & World Report edetabeli riikidest, mis on maailma parimad sihtkohad turismi jaoks. Edetabel põhineb ülemaailmse küsitluse tulemustel, kus hindajateks on inimesed eri kontinentidelt. Arvesse võetakse seiklusvõimalusi, loodusilu, kultuuripärandit ja üldist atraktiivsust turistidele. 2024. aasta edetabelis domineerivad vaieldamatud klassikud, kuid leidub ka põnevaid üllatajaid.