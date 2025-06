«Looma kaotus on alati raske, aga need jagatud hetked – nurrumised, sabaviibutused, soojad õhtud voodis – need kaaluvad kogu valu üle. Iga kass on jätnud väikese käpajälje mu südamesse. Ja ma olen neile kõigile selle eest tänulik,» ütleb Kaspar Rooni, kelle hoolt ja armastust on aastate jooksul tunda saanud mitmed karvased sõbrad. Hetkel jagab mees kodu lumivalge kiisuga, kel nimeks Camillu.